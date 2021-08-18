Легкоатлетка Сидорова не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в США

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр в прыжках с шестом Анжелика Сидорова пропустит этап Бриллиантовой лиги в США. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменки Павел Воронков.

Соревнования пройдут 21 августа.

"Анжелика пропустит этап Бриллиантовой лиги в Юджине. Она выступит 5 сентября на турнире в Падуе, потом - в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе 9 сентября. Завершит сезон 11 сентября турниром в Инсбруке", - сказал Воронков.

Сидоровой 30 лет, она является серебряным призером Игр в Токио, чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении, чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европы в помещении.