Мальцевская проиграла грузинке Хотенашвили в девятом туре чемпионата Европы по шахматам

ТАСС, 18 августа. Российская шахматистка Александра Мальцевская белыми фигурами проиграла грузинке Беле Хотенашвили в девятом туре чемпионата Европы и занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Турнир проходит в Румынии.

Победы одержали россиянки Анастасия Боднарук, Елена Семенова, Александра Жеребцова, Виктория Черняк и Юлия Григорьева. Вничью сыграли Лея Гарифуллина, Ольга Гиря, Анна Гванцеладзе, Дарья Чарочкина. Поражения потерпели Дина Беленькая и Галина Михеева.

Первое место после девяти туров занимает украинка Юлия Осьмак (7,5), второе - армянка Элина Даниелян (7), третье - Хотенашвили (7).

Мальцевской 19 лет, она является чемпионкой мира среди юниоров, а также пятикратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Кубка России среди девушек.

Женский чемпионат Европы проходит ежегодно с 2000 года. На предыдущем турнире победу одержала россиянка Алина Кашлинская. Текущий чемпионат завершится 21 августа, в нем принимают участие 117 шахматисток, в том числе 12 россиянок. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров. Призовой фонд составляет $54,5 тыс.