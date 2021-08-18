Футболистки "Локомотива" потеряли шансы попасть в основной раунд Лиги чемпионов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Футболистки московского "Локомотива" потерпели поражение от нидерландского ПСВ со счетом 1:3 в квалификации Лиги чемпионов и потеряли шансы на выход в основной раунд турнира. Встреча прошла на "Сапсан-Арене" в Москве.

В составе российской команды голом отметилась Анна Беломытцева (4-я минута).

В квалификации Лиги чемпионов команды отбираются по пути представителей лиг и пути чемпионов. В пути представителей лиг клубы были разделены на четыре мини-турнира по четыре команды. "Локомотив" и ПСВ попали к английскому "Арсеналу" и казахстанскому "Окжетпесу". Ранее в среду англичанки одержали победу над "Окжетпесом" со счетом 4:0, "Арсенал" и ПСВ в финале мини-турнира разыграют путевку во второй раунд квалификации. "Локомотив" и "Окжетпес" встретятся в символической игре за третье место. Матчи пройдут 21 августа в Москве.

Позднее в среду московский ЦСКА, идущий в квалификации по пути чемпионов, проведет матч против валлийского "Суонси" в рамках своего мини-турнира.

В сезоне-2021/22 женская Лига чемпионов впервые будет проводиться с групповым этапом в основном раунде (с участием 16 команд), до этого Лига чемпионов начиналась сразу с раунда плей-офф.

Женская Лига чемпионов была основана в 2001 году, турнир до сезона-2009/10 носил название "Кубок УЕФА". Действующим победителем турнира является испанская "Барселона".