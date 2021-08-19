Футболистки ЦСКА обыграли "Суонси" в квалификации Лиги чемпионов

ТАСС, 19 августа. Московский ЦСКА со счетом 4:1 в дополнительное время обыграл валлийский "Суонси" в матче первого раунда квалификации женской Лиги чемпионов по футболу. Встреча прошла в кипрском городе Лимасол.

В составе ЦСКА мячи забили Невена Дамьянович (89-я минута), Надежда Смирнова (91, 110) и Маргарита Черномырдина (112). У "Суонси отличилась Хлоя Чиверс (90+1).

В квалификации Лиги чемпионов команды отбираются по пути представителей лиг и пути чемпионов. Клубы были разделены на четыре мини-турнира по четыре команды, победитель каждого выйдет во второй раунд квалификации. В другом матче мини-турнира, проходящего в Лимасоле, местный "Аполлон" со счетом 2:0 в дополнительное время обыграл минское "Динамо".

Финальная встреча первого раунда квалификации между ЦСКА и "Аполлоном" пройдет 21 августа.

В сезоне-2021/22 женская Лига чемпионов впервые будет проводиться с групповым этапом в основном раунде (с участием 16 команд), до этого Лига чемпионов начиналась сразу с раунда плей-офф. Четыре команды ("Барселона", "Бавария", "Челси" и "Пари Сен-Жермен") пробились в групповой этап напрямую, как чемпионы стран с наивысшим клубным рейтингом. Остальные 12 участников определятся по итогам второго раунда квалификации.

Женская Лига чемпионов была основана в 2001 году, турнир до сезона-2009/10 носил название "Кубок УЕФА". Действующим победителем является испанская "Барселона".