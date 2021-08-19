Парсонс: безопасного варианта отправки паралимпийцев из Афганистана в Токио сейчас нет

ТОКИО, 19 августа. /ТАСС/. Спортсмены из Афганистана в нынешних условиях не могут приехать в Токио для участия в Паралимпиаде без риска для их безопасности. Об этом в четверг на пресс-конференции в японской столице заявил глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

"Мы находимся в контакте с Паралимпийским комитетом Афганистана. Мы считаем, что на данный момент нет безопасного способа доставить афганских спортсменов в Токио. В то же время мы продолжаем работать с международными организациями, если появится возможность безопасно доставить их в Токио, мы это сделаем. Но сейчас, я повторюсь, это, похоже, не тот случай, поскольку мы можем подвергнуть их большому риску", - сказал он.

В Паралимпиаде должны были принять участие два атлета из Афганистана. Планировалось, что они прибудут в Токио 17 августа.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане, ставшей самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. 15 августа боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) без боя вошли в Кабул и за несколько часов установили контроль над столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил о сложении полномочий и покинул страну. Западные государства эвакуировали своих граждан, в том числе дипломатов.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.