Свыше 30 регионов России совместно с бизнесом займутся вовлечением граждан в физкультуру

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Ассоциация операторов фитнес-индустрии заключила соглашения о сотрудничестве с 33 регионами, власти которых совместно с бизнесом займутся вовлечением граждан в систематические занятия физкультурой и спортом. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ассоциации.

"Соглашения о взаимодействии с целью повышения уровня физической культуры населения и развития фитнес-индустрии были подписаны с региональными министерствами, комитетами и главными управлениями физической культуры и спорта в 33 субъектах РФ. В список регионов, с которыми были закреплены договоренности, вошли Ленинградская, Амурская, Архангельская, Кемеровская, Кировская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Тюменская области, Алтайский край, Санкт-Петербург, Сочи и другие", - рассказали в пресс-службе.

Стороны договорились "объединить усилия для вовлечения граждан в систематические тренировки и планомерного увеличения доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом". Согласно указу президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития РФ до 2030 года, эта доля в масштабах страны должна увеличиться до 70%.

Взаимодействие в рамках подписанных соглашений позволит региональным и местным властям быстрее достичь этой цели. Оно будет направлено на увеличение количества спортивных мероприятий и рост их посещаемости, развитие корпоративного фитнеса и другие активности, мотивирующие людей заниматься спортом, отметили в пресс-службе.

"Задача ассоциации в рамках подписанных соглашений - максимально упростить процесс вовлечения граждан в систематические занятия физической культурой и спортом. Фитнес-индустрия находится в треке национальных целей, и у нас есть все возможности, чтобы помочь властям - специалисты, залы, профессиональное оборудование, опыт в привлечении людей к занятиям. Наша отрасль может стать точкой легкого входа страны в здоровый образ жизни", - отметила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.