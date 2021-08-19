Пловец Колесников высказался против терапевтических исключений для спортсменов

"Очень странно, что делают терапевтические исключения, когда у тебя ничего, никаких болезней нет, очень много стран, где такое возможно, - сказал Колесников. - Лучше за этим следить, а не за чистыми спортсменами".

"Да, это нечестно, причем в открытом доступе же информация, по сути. С одной стороны, понимаю, к тем, у кого болезни, надо относиться лояльно, но с другой, если тебе так тяжело, то зачем ты сам себя гробишь? Хуже, когда их делают на пустом месте для улучшения выступлений, у нас в России так никогда не делали, никак ты не обойдешь эту систему. В последнее время я замечаю, что даже на зарубежных плавательных сайтах в комментариях к России отношение улучшается, это здорово", - добавил пловец.

Колесникову 21 год, на Олимпиаде в Токио россиянин завоевал серебро на дистанции 100 м на спине и бронзу на дистанции 100 м вольным стилем. Пловец является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4х100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4х100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на дистанции 50 м на спине (23,80 секунды).