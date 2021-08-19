Первые российские спортсмены прибыли в Токио для участия в Паралимпийских играх

"Сегодня в Токио прибыли первые группы спортсменов команды ПКР - это команды по конному спорту, плаванию спорта слепых и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, настольному теннису и голболу, - сообщил Рожков. - Пловцы с нарушением зрения прилетели в Японию из Москвы с пересадкой во Владивостоке. Заключительное тренировочное мероприятие они провели в Подмосковье в тренировочном центре сборных команд России "Озеро Круглое".

"Команда по конному спорту прибыла из Франкфурта-на-Майне, в течение последних шести дней лошади были на строгом карантине, в связи с чем тренировки проходили в Германии. В Японию они прилетят сегодня ночью, авиаперевозка лошадей осуществлялась при поддержке оргкомитета Игр в Токио, который покрыл часть транспортных расходов", - добавил он.