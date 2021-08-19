Первые российские спортсмены прибыли в Токио для участия в Паралимпийских играх

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Первая группа российских спортсменов прибыла на Паралимпийские игры в Токио. Об этом ТАСС сообщил глава делегации, исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
"Сегодня в Токио прибыли первые группы спортсменов команды ПКР - это команды по конному спорту, плаванию спорта слепых и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, настольному теннису и голболу, - сообщил Рожков. - Пловцы с нарушением зрения прилетели в Японию из Москвы с пересадкой во Владивостоке. Заключительное тренировочное мероприятие они провели в Подмосковье в тренировочном центре сборных команд России "Озеро Круглое".
"Команда по конному спорту прибыла из Франкфурта-на-Майне, в течение последних шести дней лошади были на строгом карантине, в связи с чем тренировки проходили в Германии. В Японию они прилетят сегодня ночью, авиаперевозка лошадей осуществлялась при поддержке оргкомитета Игр в Токио, который покрыл часть транспортных расходов", - добавил он.
Также Рожков рассказал, что большая часть российской делегации прибудет в Токио в пятницу. "Рейсом из Южно-Сахалинска в Токио прибыли команды по настольному теннису и плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которые провели заключительные тренировочные мероприятия в островном регионе. Также транзитом через Южно-Сахалинск на Игры прилетела женская команда по голболу, которая готовилась к играм на тренировочной базе "Ока" в Алексине. Завтра в Токио прибудет большая часть команды - это более 230 членов делегации", - заключил Рожков.
Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации на Паралимпиаду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена. Российские паралимпийцы примут участие в соревнованиях по 19 видам спорта из 22, включенных в программу Игр.