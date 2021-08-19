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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России состоится по плану

Ранее турнир был перенесен с 25 июля на 29 августа в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Японии

ТОКИО, 19 августа. /ТАСС/. Ежегодный чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России Владимира Путина состоится по плану 29 августа, несмотря на масштабное распространение в стране нового коронавируса. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации самбо Японии, председатель исполнительного комитета турнира Нобуюки Асаи.

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"Кубок состоится по плану, на данный момент никаких изменений нет. Заявки на участие уже поданы", - сказал Асаи.

Ранее проведение турнира было перенесено с 25 июля на 29 августа в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Японии.

В Японии последние недели регулярно обновляется суточный максимум заражений коронавирусом, в последний раз соответствующий антирекорд был зафиксирован 18 августа - 23 917 случаев. Для сдерживания распространения инфекции японское правительство 17 августа приняло решение продлить до 12 сентября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио и еще пяти префектурах. Помимо этого, действие режима было дополнительно расширено на семь префектур. Кроме того, до 12 сентября еще в 16 префектурах будут введены усиленные меры против распространения коронавируса. Соответствующий режим и меры предполагают, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия.

Предстоящий турнир должен стать 47-м по счету чемпионатом Японии и девятым на Кубок президента России. В предыдущем турнире, прошедшем в феврале 2020 года, приняли участие около 100 спортсменов. Самбо было широко распространено в Японии с конца 1970-х до начала 1990-х годов, после Олимпиады 1980 года интерес к этому виду спорта начал постепенно снижаться, но очередной всплеск популярности самбо в Японии произошел перед 2013 годом, когда в Казани проходила Универсиада. 20 июля самбо получило полноценное признание от Международного олимпийского комитета (МОК).

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