Федерация бокса России проведет кадровые изменения в женской команде после неудачи в Токио

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Федерация бокса России проведет кадровые перестановки в женской национальной команде после неудачного выступления на Олимпийских играх в Токио. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил генеральный секретарь организации Кирилл Щекутьев.

Женская команда завоевала одну бронзовую награду на Играх в Токио - медаль в активе Зенфиры Магомедалиевой. Главным тренером команды является Иван Шидловский.

"Тренерским советом будет обсуждено изменение подготовки женской сборной, будут и кадровые изменения, - сказал Щекутьев. - Надеемся, что женская команда в Париже наконец-то завоюет золотую медаль. В Токио выступили удовлетворительно, но с поправкой на будущие изменения".