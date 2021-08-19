Около 15 тыс. болельщиков будут допущены на матч сборных Кипра и России по футболу

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Кипра и России смогут посетить 15 тыс. зрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кипрской федерации футбола.

Встреча четвертого тура отборочного турнира пройдет 4 сентября в Никосии.

"Согласно решению властей Кипра, количество зрителей на футбольных матчах не должно превышать 75% от общей вместимости стадиона. Вместимость стадиона ГСП составляет около 21 тыс. зрителей., поэтому около 15 тыс. болельщиков будут допущены на матч", - заявили в пресс-службе федерации.

Также было отмечено, что приехавшие из-за границы болельщики на матч допущены не будут. "Согласно ковид-протоколам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), строго запрещается посещение матчей болельщиками гостевой команды, если те не являются резидентами страны-хозяйки", - говорится в заявлении.

После трех туров сборная России занимает второе место в таблице группы Н, набрав шесть очков. Лидирует команда Хорватии (6), сборная Кипра располагается на четвертой строчке (4).