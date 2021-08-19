Сестры Аверины заявили, что намерены принять участие в чемпионате мира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 августа. /ТАСС/. Россиянки Арина и Дина Аверины намерены принять участие в чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Об этом спортсменки сообщили ТАСС.

На Играх в Токио Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла Линой Ашрам. При этом во время упражнений с лентой израильская спортсменка допустила потерю предмета. Арина Аверина заняла четвертое место. Позднее россиянки заявили, что собираются взять реванш у израильской спортсменки на Олимпиаде 2024 года в Париже.

"23-го числа возвращаемся в Москву, и дай бог продолжить выступления", - сказала Арина Аверина. "Хотим [продолжить] до чемпионата мира, если он состоится. Планируем выступать, готовиться к нему, а дальше уже думать", - сообщила Дина.

Дина Аверина поблагодарила всех поклонников, встречающих гимнасток в аэропорту Нижнего Новгорода, за поддержу во время Олимпиады. "Очень здорово, что такое количество народа пришло, большое спасибо всем за поддержку", - сказала Дина Аверина. Арина Аверина отметила, что ситуация вокруг серебряной медали Дины на Играх в Токио утихла. "Мы улетали на Кипр отдыхать, чтобы прийти в чувства, абстрагироваться. Все утихло и слава богу", - сказала Арина Аверина.

Сестрам Авериным по 22 года. Дина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы, Арина - четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском городе Китакюсю.