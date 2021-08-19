Российские боксеры выступят на чемпионате мира среди военнослужащих под флагом страны

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российские боксеры выступят на мировом первенстве среди военнослужащих под флагом страны, в случае их побед будет звучать гимн России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

"Наши спортсмены будут выходить под флагом России, будет звучать гимн страны", - сказал Щекутьев.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба.

Чемпионат мира по боксу среди военнослужащих пройдет в Москве с 20 по 27 сентября.