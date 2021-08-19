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Сборные по футболу

Сергей Куличенко назначен главным начальником сборной России по футболу

В национальной команде он будет выполнять функционал генерального менеджера

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сергей Куличенко назначен на должность главного начальника сборной России по футболу, он будет выполнять функционал генерального менеджера национальной команды. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

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Ранее было объявлено, что пост генерального менеджера сборной России покинул Евгений Савин, который работал в этой должности с 2012 года. Куличенко в штабе бывшего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова занимал пост главного администратора. С 23 июля сборную России возглавляет Валерий Карпин.

Российские футболисты проведут в сентябре три матча отборочного турнира чемпионата мира - против команд Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

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