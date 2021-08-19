"Уфа" во второй раз арендовала футболиста "Спартака" Урунова

ТАСС, 19 августа. Полузащитник Остон Урунов, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", проведет сезон-2021/22 в футбольном клубе "Уфа". Об этом сообщает пресс-служба "Уфы".

Арендное соглашение рассчитано на один год с последующим правом выкупа.

Урунову 20 лет, он выступал за "Уфу" во второй половине сезона-2019/20, после перехода из ташкентского "Локомотива". Перед началом сезона-2020/21 полузащитник перешел в "Спартак". Футболист провел за московскую команду девять игр и забил один мяч в разных турнирах, в зимнее трансферное окно был арендован "Уфой". За уфимскую команду Урунов провел 10 матчей и сделал одну голевую передачу.