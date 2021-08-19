Гендиректор "Уфы" Газизов назвал сумму выкупа футболиста "Спартака" Урунова

В четверг "Уфа" объявила о том, что Урунов проведет в клубе сезон-2021/22 на правах аренды. Уфимская команда сохраняет за собой право выкупа игрока.

"Мы договорились со "Спартаком", что он к нам идет в аренду с правом выкупа, - сказал Газизов. - У нас есть право обязательного выкупа при определенных условиях и право выкупа без обязательств. Обязательный выкуп - при проведении им определенного количества матчей, не хочу раскрывать, какого".

"Урунов идет к нам на другую зарплату, как и было весной. Она меньше, чем та, что была в "Спартаке". Не могу говорить суммы, но это несопоставимые вещи с тем, что платил "Спартак", Остон согласен играть у нас на других условиях. Сумма выкупа - €1 млн", - добавил Газизов.

Урунову 20 лет, он выступал за "Уфу" во второй половине сезона-2019/20, после перехода из ташкентского "Локомотива". Перед началом сезона-2020/21 полузащитник перешел в "Спартак". Футболист провел за московскую команду девять игр и забил один мяч в разных турнирах, в зимнее трансферное окно был арендован "Уфой". За уфимскую команду Урунов провел 10 матчей и сделал одну голевую передачу.