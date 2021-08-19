Чемпион Игр тхэквондист Храмцов вернется к тренировкам после операции на руке в сентябре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 августа. /ТАСС/. Восстановление после операции на руке олимпийского чемпиона по тхэквондо Максима Храмцова займет 1,5 месяца. К тренировкам он приступит через четыре недели, сообщил в четверг ТАСС тренер спортсмена Александр Лашпанов.

Храмцов завоевал золото на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 80 кг, победив в финале спортсмена из Иордании Салеха аль-Шарабати. Спортсмен получил перелом руки в первом поединке олимпийского турнира. Ранее Храмцов сообщал ТАСС, что 16 августа в Москве успешно прошел операцию на поврежденной руке.

"Операция прошла нормально. Теперь гипс. Восстановление будет не быстрым - 1,5 месяца", - сказал Лашпанов.

По его словам, Храмцов приступит к тренировкам в сентябре, а в настоящее время отдыхает. "Через четыре недели приступит к тренировкам, не используя руку. А пока просто отдых. Сейчас он отдыхает с друзьями в Санкт-Петербурге", - уточнил Лашпанов.

Храмцову 23 года, он также является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Спортсмен пять раз побеждал на этапах Гран-при Всемирной федерации тхэквондо.