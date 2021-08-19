Тренер тхэквондиста Храмцова не исключил его участия в финале Гран-при в ноябре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов будет стремиться восстановиться к финальному турниру Гран-при, который запланирован на ноябрь. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Александр Лашпанов.

Храмцов завоевал золото на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 80 кг, победив в финале спортсмена из Иордании Салеха аль-Шарабати. Спортсмен получил перелом руки в первом поединке олимпийского турнира. Ранее Храмцов сообщал ТАСС, что 16 августа в Москве успешно прошел операцию на поврежденной руке.

"Нужно успеть восстановиться к ноябрю. Там планируется финал Гран-при и финал Гран-шлем (турнир Большого шлема - прим. ТАСС). Но вопрос с их проведением в связи пандемией коронавируса", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в составе сборной России Храмцов окажется не ранее чем через 1,5-2 месяца. Тренировки у него будут вне сборной.

Храмцову 23 года, он также является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Спортсмен пять раз побеждал на этапах Гран-при Всемирной федерации тхэквондо.