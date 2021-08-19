В Москве открылся фан-фестиваль чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Фан-фестиваль "Наши парни", приуроченный к чемпионату мира по пляжному футболу, открылся в четверг на ВДНХ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Что надо знать о пляжном футболе перед стартом чемпионата мира в Москве

Песок и бисиклеты. Что надо знать о пляжном футболе перед стартом чемпионата мира в Москве

Фестиваль пройдет с 19 по 29 августа. Для болельщиков в эти дни будут организованы различные мастер-классы, автограф-сессии футболистов, выступления артистов, настольные игры в павильоне Москомспорта и другие развлечения. В число амбассадоров фестиваля входят футболисты Динияр Билялетдинов, Андрей Каряка, Руслан Пименов, Александр Филимонов, Юрий Горчинский и Егор Еремеев.

"Есть радость от того, что наши труды, старания не прошли даром и чемпионат мира приехал в Москву. Мы очень много играли в Москве - этапы Евролиги, отбор на чемпионат мира в 2012 году, но чемпионата мира у нас никогда не было. Этот турнир в нашем виде спорта - высшая точка, самое грандиозное событие, так как Олимпиады у нас нет, поэтому из-за того, что это все пройдет в Москве, меня переполняют эмоции", - сказал журналистам чемпион мира по пляжному футболу Горчинский.

Вход на фестиваль свободный. Программа ежедневно будет начинаться в 13:00 мск.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Лужниках с 19 по 29 августа. Сборная России сыграет в группе А с командами Парагвая, США и Японии.

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. Сборная России на турнире сыграет в форме без герба страны, а национальный гимн команде заменит Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.