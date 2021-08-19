Бывший врач "Спартака" Вартапетов будет совмещать работу в сборной России и "Пафосе"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Михаил Вартапетов вошел в медицинский штаб сборной России по футболу. Об этом он сообщил ТАСС.

В среду Российский футбольный союз объявил о том, что Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули медицинский штаб сборной России и сконцентрируются на работе в московском ЦСКА. В тот же день стало известно, что приглашение в национальную команду получил врач санкт-петербургского "Зенита" Владимир Хайтин.

"Да, я остаюсь на основном месте работы - в футбольном клубе "Пафос" руководителем медицинского департамента, в сборной буду совмещать", - сообщил он.

Вартапетов с 2008 года входил в медицинский штаб московского "Спартака", с 2013 по 2019 год - возглавлял его.