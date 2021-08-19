{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Матч чемпионата России "Локомотив" - "Краснодар" смогут посетить до 3 тыс. зрителей

Встреча состоится в Москве 22 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Матч пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между московским "Локомотивом" и "Краснодаром" смогут посетить до 3 тыс. болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба "Локомотива".

На эту тему
Матч чемпионата России "Спартак" - "Сочи" смогут посетить не более 3 тыс. болельщиков
Матч чемпионата России "Спартак" - "Сочи" смогут посетить не более 3 тыс. болельщиков

Встреча состоится в Москве на "РЖД-Арене" 22 августа. Матч начнется в 16:00 мск.

"Роспотребнадзор уведомил "Локомотив", что на матч против "Краснодара" может быть допущено не более 3 тыс. человек, - говорится в сообщении. - Встречу смогут посетить только владельцы сезонных абонементов, аналогично игре с "Зенитом". Условия допуска на стадион остаются без изменений".

После четырех туров "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице с восемью очками, "Краснодар" идет седьмым с шестью очками.

Теги
Российский футбол
Паралимпиада в Токио
Первая группа российских спортсменов заселилась в Паралимпийскую деревню в Токио
По словам главы делегации Павла Рожкова, в пятницу паралимпийцы приступят к тренировкам
Первая группа российских спортсменов заселилась в Паралимпийскую деревню в Токио
Читать полностью