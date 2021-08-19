Матч чемпионата России "Локомотив" - "Краснодар" смогут посетить до 3 тыс. зрителей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Матч пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между московским "Локомотивом" и "Краснодаром" смогут посетить до 3 тыс. болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба "Локомотива".

Встреча состоится в Москве на "РЖД-Арене" 22 августа. Матч начнется в 16:00 мск.

"Роспотребнадзор уведомил "Локомотив", что на матч против "Краснодара" может быть допущено не более 3 тыс. человек, - говорится в сообщении. - Встречу смогут посетить только владельцы сезонных абонементов, аналогично игре с "Зенитом". Условия допуска на стадион остаются без изменений".

После четырех туров "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице с восемью очками, "Краснодар" идет седьмым с шестью очками.