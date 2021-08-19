МОК обратился к ряду стран по проблеме возможного нарушения прав афганских спортсменок

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) обратил внимание руководителей ряда стран на проблему возможного нарушения прав афганских спортсменок после смены власти в стране. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Член МОК Самира Асгари ранее призвала помочь спортсменкам покинуть Афганистан, "сделать что-нибудь, пока не стало слишком поздно". Так она отреагировала на приход к власти в стране движения "Талибан" (запрещено в РФ), которое пообещало обеспечивать права и свободы женщин, но только в рамках шариата.

"МОК следит за ситуацией и поддерживает контакты со спортивным сообществом Афганистана. В то же время мы направили соответствующую информацию ряду ответственных правительств. По очевидным соображениям безопасности заинтересованных лиц мы не будем давать дальнейших комментариев на данном этапе", - говорится в сообщении МОК.

Смена власти может не позволить выступить на Паралимпиаде в Токио паратхэквондистке Закие Худадади. Она должна была стать первой женщиной, представляющей Афганистан на Играх. Сейчас спортсменка не может покинуть Афганистан по причине отсутствия авиасообщения с другими странами.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, а позже покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. В настоящее время "Талибан" почти полностью контролирует территорию страны, включая районы вдоль границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.