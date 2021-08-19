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XXXII летние Олимпийские игры

Международная федерация гимнастики ответила ОКР на запрос по судейству Авериных

Ранее в организации заявили, что не обнаружили предвзятости в решениях судей, которые поставили израильтянку Линой Ашрам выше россиянки Дины Авериной в итоговом положении в личном многоборье
Арина и Дина Аверины Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Арина и Дина Аверины
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила Олимпийскому комитету России (ОКР) официальный ответ на запрос о ставшем скандальном судействе в художественной гимнастике на Играх в Токио. Об этом ТАСС сообщили в FIG.

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В четверг FIG сообщила, что технический комитет по художественной гимнастике не обнаружил предвзятости или иных нарушений в решениях судей, которые поставили израильскую спортсменку Линой Ашрам выше россиянки Дины Авериной в итоговом положении в личном многоборье.

"Соответствующее письмо было направлено в Олимпийский комитет России", - говорится в заявлении международной федерации.

Дина Аверина стала серебряным призером, уступив 0,150 балла Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы - упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвертое место.

Во Всероссийской федерации художественной гимнастки не согласились с результатами соревнований, глава организации Ирина Винер-Усманова назвала произошедшее позором художественной гимнастики и технического комитета. ОКР вскоре после окончания соревнований сформировал запрос по поводу судейства в художественной гимнастике на Играх в Токио и направил его руководству FIG.

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XXXII летние Олимпийские игры
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