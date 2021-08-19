Первая группа российских спортсменов заселилась в Паралимпийскую деревню в Токио

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Первая группа спортсменов российской команды заселилась в Паралимпийскую деревню в Токио. Об этом ТАСС сообщил глава российской делегации, исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Первые российские паралимпийцы прибыли в Токио в четверг.

"Сегодня в Паралимпийскую деревню прибыли команды по конному спорту, плаванию (спорт слепых), голболу, плаванию и настольному теннису (ПОДА), - сказал Рожков. - В настоящее время они заселились и отдыхают после перелета".

"Уже завтра спортсмены приступят к тренировкам" - добавил он.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации на Паралимпиаду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.