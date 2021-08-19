Новичок "Зенита" Клаудиньо заявил, что готов играть на любой позиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Клаудиньо готов выйти на поле в любом амплуа, так как у него имеется опыт игры на различных позициях. Об этом он сообщил журналистам.

"Зенит" объявил о подписании контракта с 24-летним бразильским футболистом 13 августа. Контракт с игроком заключен на пять лет.

"Для меня привычнее выступать в роли атакующего полузащитника, но у меня есть опыт игры и на многих других позициях - и крайнего нападающего, и центрального полузащитника, - сказал Клаудиньо. - И в целом - где главный тренер будет готов видеть меня, там я буду выходить на поле и отдавать всего себя".

Клаудиньо отметил, что рад быть в Петербурге. "Хороший отрезок моей карьеры я провел в Бразилии и я рад возможности поиграть в Европе, я рад, что переход состоялся в "Зенит", - сказал Клаудиньо.

7 августа Клаудиньо в составе сборной Бразилии стал победителем Олимпийских игр.