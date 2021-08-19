Всероссийская федерация художественной гимнастики подала апелляцию на решение о судействе

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) отправила материалы для апелляции на решение Международной федерации гимнастики (FIG) о том, что судейство на Олимпийских играх в этом виде спорта не было предвзятым. Об этом ТАСС сообщила президент ВФХГ Ирина Винер-Усманова.

7 августа россиянка Дина Аверина выиграла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, набрав 107,650 балла, ее сестра Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Позднее Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос в FIG по ситуации с судейством в финале соревнований. В четверг FIG выступила с заявлением, в котором говорится об оценке судейства на соревнованиях, - оно не было предвзятым или несправедливым.

"Этого и следовало ожидать. Мы готовим дальнейшие материалы по этому делу и не намерены останавливаться. Были допущены неправомерные действия в ходе соревнований, нерегламентированные остановки, наши протесты не были рассмотрены по правилам. Если Дина сделала бы ошибку в 0,15, которая стоила бы ей золотой медали, то это было бы отчетливо видно", - сказала Винер-Усманова.

"Наш протест уже был отправлен и будет рассмотрен исполкомом FIG. Василий Николаевич Титов (первый вице-президент FIG - прим. ТАСС) должен получить ответ на наше письмо", - добавила она.

Сестрам Авериным по 23 года. Дина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы, Арина - четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы.