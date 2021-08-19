Главный тренер "Динамо" надеется, что вратарь Еременко будет готов к началу сезона КХЛ

НОВОГОРСК /Московская область/, 19 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов надеется, что вратарь команды Александр Еременко будет готов к началу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Кудашов рассказал журналистам.

В понедельник 41-летний голкипер приступил к тренировкам на льду после восстановления от травмы. В четверг бело-голубые в товарищеской встрече обыграли омский "Авангард" со счетом 5:1.

"Это предсезонные игры, мы пока пробуем различные варианты. Пока нельзя говорить о том, насколько оптимальные были сочетания сегодня и мы так и начнем сезон. Надеемся, что Еременко и [Михал] Чайковски будут готовы к старту чемпионата", - сказал Кудашов.

Предстоящий сезон станет 17-м для Еременко в составе "Динамо". Он повторит рекорд Александра Мальцева и Валерия Васильева. Помимо "Динамо", вратарь представлял тверской ТХК, челябинский "Мечел" (ныне "Челмет") и казанский "Ак Барс". Всего на его счету в КХЛ 491 матч, 286 побед и 62 "сухие" встречи. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2011, 2012, 2013).

В составе сборной России Еременко дважды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009).