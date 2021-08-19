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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Сборная ОАЭ победила команду Таити в матче открытия чемпионата мира по пляжному футболу

Встреча завершилась в дополнительное время

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Команда ОАЭ обыграла сборную Таити со счетом 4:3 в дополнительное время в матче открытия чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

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За сборную ОАЭ отличились Валид Бер Салем (24-я минута), Хасан Альхаммади (25), Дилан Паама (32, автогол) и Ахмед Бер Салем (39). У команды Таити голы забили Таматоа Тетауира (21), Хейману Тайаруи (36) и Раймана Ли Фунг Куэ (36).

Команды ОАЭ и Таити играют в квартете В вместе со сборными Испании и Мозамбика, встреча которых состоится позднее в четверг (19:00 мск). В следующем туре команда ОАЭ сыграет с командой Мозамбика, а таитяне встретятся с испанцами. Обе встречи пройдут 21 августа.

Групповой этап чемпионата мира завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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