Минспорт: Брянская область создала беспрецедентные в России меры по поддержке спортсменов

ТАСС, 19 августа. Власти Брянской области создали беспрецедентные меры по поддержке тренеров и молодых специалистов, повысив зарплаты работников в сфере физической культуры и спорта в два раза и разработав для них программу по предоставлению жилья. Опыт региона будет транслироваться в ходе круглого стола на тему трудоустройства молодых специалистов, сообщил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов, которого цитирует пресс-служба правительства Брянской области.

"Здесь созданы беспрецедентные возможности для молодых специалистов - я говорю о повышении заработной платы в два раза и областной программе по предоставлению жилья. Есть все условия, только приезжай и воспитывай чемпионов", - приводится комментарий Морозова по итогам рабочей встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

Он отметил, что в Брянской области развиваются 12 базовых видов спорта, для которых создана инфраструктура и возможность получения федеральных субсидий, при этом список можно расширить, включив в него другие виды спорта, например, бокс. "В Брянском государственном училище олимпийского резерва сегодня состоится круглый стол, где мы будем обсуждать в режиме всероссийской видеоконференции меры поддержки, которые оказываются молодым специалистам в области физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации, и вопросы трудоустройства выпускников", - добавил Морозов.

По данным пресс-службы правительства региона, число жителей, которые занимаются спортом в Брянской области, увеличилось до 395 тыс. человек, что на 175 тыс. больше показателей 2015 года. "Как я уже говорил неоднократно, не все станут чемпионами, как [самбист] Артем Осипенко, [лыжник] Александр Большунов, но у жителей Брянской области должны быть равные возможности для занятий спортом - как в городе, так и в сельской местности. Так что мы продолжаем целенаправленно двигаться к поставленной цели: каждому муниципальному образованию - ледовый дворец, бассейн, ФОК", - отметил губернатор региона Александр Богомаз.

Власти Брянской области с 1 июня вдвое увеличили зарплату тренерам по программе поддержки молодых специалистов в регионе. Это позволит повысить социальные гарантии тренеров, привлечь молодых специалистов, в том числе в сельскую местность. На реализацию программы из областного бюджета на 2021-2022 годы дополнительно выделено 233 млн рублей. Новая мера поддержки будет действовать в течение четырех лет с момента трудоустройства специалиста. Также в регионе реализуется программа по приобретению ведомственного жилья для тренеров.

За пять лет в Брянской области построены 45 спортивных объектов, 37 из которых расположены на сельских территориях. В 2021 году будут сданы еще 26 объектов, в том числе пять ледовых дворцов, четыре спорткомплекса с бассейнами, 11 футбольных полей за счет областного бюджета, а также две площадки открытого типа и три спортивные площадки ГТО за счет федеральных мер поддержки.