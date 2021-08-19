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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Чернышенко пожелал участникам чемпионата мира отлично провести время в Москве

В четверг в столице стартовало мировое первенство по пляжному футболу
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Алексей Майшев/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Алексей Майшев/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников чемпионата мира по пляжному футболу и пожелал им отлично провести время в Москве. Об этом он рассказал ТАСС.

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Чемпионат мира стартовал в Лужниках в четверг матчем между сборными ОАЭ и Таити (4:3).

"На чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в России, в Москве, будут сражаться 400 спортсменов из 16 национальных сборных мира, которые представляют Испанию, ОАЭ, Бразилию, Португалию, Белоруссию и другие страны. В рамках турнира пройдут 32 матча, популярность состязаний не вызывает сомнений - в течение часа были раскуплены билеты на первый день соревнований. Я со своей стороны пожелаю спортсменам конкурентной игры, а всем гостям чемпионата - отлично провести время в столице России", - сказал он.

Групповой этап турнира завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа. 

Теги
Чернышенко, Дмитрий НиколаевичЧемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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