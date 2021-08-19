УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста года

ТАСС, 19 августа. Полузащитники "Челси" Жоржиньо и Н'Голо Канте, а также хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне вошли в тройку номинантов на премию лучшему игроку года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Челси" обыграл "Манчестер Сити" и во второй раз стал победителем Лиги чемпионов

Победитель будет объявлен во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22, которая состоится 26 августа в Стамбуле.

Также будет вручена награда лучшему тренеру года. На нее претендуют Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Томас Тухель ("Челси") и Роберто Манчини (сборная Италии). В сезоне-2020/21 лондонский "Челси" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале "Манчестер Сити" (1:0), а итальянцы под руководством Манчини стали победителями чемпионата Европы, обыграв в серии пенальти англичан (1:1, 3:2 - пен.).

На награду лучшей футболистке прошедшего сезона претендуют три игрока испанской "Барселоны" - Дженнифер Эрмосо, Лике Мартенс и Алексия Путельяс.

Луис Кортес ("Барселона"), Петер Герхардссон (сборная Швеции) и Эмма Хейз ("Челси") оспорят награду лучшему тренеру года в женском футболе. В финальном матче Лиги чемпионов прошедшего сезона "Барселона" обыграла "Челси" со счетом 4:0, а шведки в финале Олимпийских игр в Токио уступили сборной Канады в серии пенальти (1:1, 2:3 - пен.).