Капитан сборной ОАЭ назвал идеальной организацию чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве организован идеально. Такое мнение ТАСС высказал вратарь и капитан сборной ОАЭ Хумаид Джамаль.

Сборная ОАЭ в четверг в первом матче чемпионата мира в Москве обыграла команду Таити (4:3 доп. вр.). Эту встречу посетили 427 зрителей из 2 500 от максимальной вместимости в условиях пандемии коронавируса. Также на турнире сборная ОАЭ сыграет с командами Мозамбика (21 августа) и Испании (23 августа).

"Для нас это был первый матч на турнире. Конечно, было тяжело, потому что Таити - большая сборная в пляжном футболе. Мы победили, и это самое важное для нас", - сказал Джамаль.

"Мы не играли при зрителях с чемпионата мира 2019 года, из-за коронавируса не было больших турниров, только товарищеские. Организация чемпионата мира в Москве очень хорошая. Нечего добавить, она идеальная", - отметил собеседник агентства.

По словам капитана сборной ОАЭ, первая цель команды на турнире в России - выйти в плей-офф. "Хотим ли мы сыграть с хозяевами турнира, чтобы выступить при большем количестве зрителей? Для нас это не важно. Мы уважаем всех соперников и готовы сыграть с каждым, потому что у нас есть цель и мы идем к ней", - добавил он.

"Спасибо за все болельщикам. Желаем им всего наилучшего", - резюмировал капитан сборной ОАЭ.