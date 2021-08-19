{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Сборная Японии победила команду Парагвая в матче чемпионата мира по пляжному футболу

Команды выступают в одном квартете со сборными России и США

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Команда Японии обыграла сборную Парагвая со счетом 7:4 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

На эту тему
Чернышенко пожелал участникам чемпионата мира отлично провести время в Москве
Чернышенко пожелал участникам чемпионата мира отлично провести время в Москве

Команды Японии и Парагвая играют в квартете А вместе со сборными России и США, встреча которых состоится позднее в четверг (20:30 мск). В следующем туре команда Японии сыграет со сборной США, а парагвайцы встретятся с россиянами. Оба матча пройдут 21 августа.

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

Теги
Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
Летние олимпийские виды спорта
Датский велогонщик Нильсен стал победителем шестого этапа "Вуэльты"
Второе место занял олимпийский чемпион словенец Примож Роглич
Читать полностью