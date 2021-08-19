Самура назвала чемпионат мира в Москве одним из лучших турниров по пляжному футболу

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве станет одним из лучших в истории этого турнира. Об этом журналистам сообщила генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.

Соревнования проходят в Лужниках с 19 по 29 августа.

"Три года назад мы были здесь, в Лужниках, и команда Франции подняла над головой Кубок мира. Турнир подарил незабываемые воспоминания. Впереди нас ждет один из лучших чемпионатов мира по пляжному футболу", - сказала Самура.

Групповой этап чемпионата мира пройдет с 19 по 24 августа. Все четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и решающая игра турнира пройдут 29 августа.

Турнир проводится каждые два года, в России чемпионат мира проходит впервые. На мировом первенстве 2019 года россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии. Чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).