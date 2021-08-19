Алаев: Россия, получившая право провести чемпионат мира, оправдает доверие ФИФА

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев уверен, что Международная федерация футбола (ФИФА) останется довольна организацией чемпионата мира по пляжному футболу в России. Об этом Алаев рассказал журналистам.

Турнир стартовал в Лужниках 19 августа и завершится 29 августа.

"Начну со слов благодарности ФИФА за доверие. Верю, что мы его оправдаем. Главное, что он уже стартовал. В организацию вовлечены многие люди, если перечислять всех, мы опоздаем на матч нашей сборной", - сказал Алаев.

"Три года назад здесь прошел лучший чемпионат мира в истории. Еще на стадии заявки мы говорили, что цель - провести лучший в истории чемпионат мира по пляжному футболу. Были сложности, но мы здесь, и я рад, что матчи будут со зрителями. Прошли уже два матча, видим, что пляжный футбол выходит на новый уровень", - добавил он.