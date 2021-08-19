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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

В сборных Таити и ОАЭ по пляжному футболу выявили случаи заражения коронавирусом

Игроки изолированы, организаторы чемпионата мира работают в сотрудничестве с медиками

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Тесты на коронавирус игроков сборных ОАЭ и Таити во время чемпионата мира по пляжному футболу в Москве показали положительный результат. Об этом журналистам сообщила генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.

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Соревнования проходят в Лужниках с 19 по 29 августа.

"Несмотря на меры, в двух командах были выявлены игроки с коронавирусом. Они были изолированы. Мы работаем совместно с российскими медиками. Уверяю, мы будем выполнять все их рекомендации", - сказала Самура.

В четверг сборная ОАЭ обыграла команду Таити со счетом 4:3 в дополнительное время. Сборная России проведет стартовый матч позднее в четверг с командой США. Встреча начнется в 20:30 мск. Также российские футболисты на групповом этапе сыграют с командами Парагвая и Японии.

Турнир проводится каждые два года, в России чемпионат мира проходит впервые. На мировом первенстве 2019 года россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии. Чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).

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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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