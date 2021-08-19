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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Инфантино будет присутствовать на церемонии закрытия чемпионата мира по пляжному футболу

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев выразил надежду на присутствие президента России Владимира Путина и Инфантино на финальном матче
Президент ФИФА Джанни Инфантино Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент ФИФА Джанни Инфантино
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино будет присутствовать на церемонии закрытия чемпионата мира по пляжному футболу в России. Об этом журналистам сообщила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

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Соревнования проходят в Лужниках с 19 по 29 августа.

"Инфантино точно будет на церемонии закрытия", - сказала Самура.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев отметил, что надеется на присутствие президента России Владимира Путина и Инфантино на финальном матче турнира. "Мы бы хотели, чтобы Инфантино и Путин прибыли на финал и это стало вишенкой на торте", - сказал Алаев.

Групповой этап чемпионата мира пройдет с 19 по 24 августа. Все четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и решающая игра турнира пройдут 29 августа.

Турнир проводится каждые два года, в России чемпионат мира проходит впервые. На мировом первенстве 2019 года россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии. Чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).

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