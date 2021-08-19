В РФС пообещали пресечь продажу спекулянтами билетов на чемпионат мира по пляжному футболу

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) сделает все необходимое для того, чтобы билеты на матчи чемпионата мира по пляжному футболу больше не продавались у спекулянтов. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев, отвечая на вопрос ТАСС.

Билеты на турнир поступили в открытую продажу вечером 12 августа. Их стоимость на матчи группового этапа составляет 400 рублей (за эту цену можно попасть на две игры дневной или вечерней сессии), на игры 1/4 финала - 500 рублей (билеты также продаются на дневную и вечернюю сессию матчей), на полуфиналы - 600 рублей, на встречу за третье место и финал - 700 рублей. Перекупщики продают билеты в несколько раз дороже.

"К сожалению, не все могут попасть на стадион, - сказал Алаев. - Если говорить о мерах, то есть специальные органы, мы им окажем полное содействие. Сделаем все, чтобы этого больше не было".

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура также осудила продажу билетов по спекулятивной цене. "Мы слышали об этом. Это свидетельствует об ажиотаже, но на этом хорошие новости заканчиваются. Это неспортивно. Мы придерживаемся нулевой терпимости к этому, даже если билеты перепродаются по незавышенной цене", - заметила она.

Групповой этап чемпионата мира пройдет с 19 по 24 августа. Все четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и решающая игра турнира пройдут 29 августа. Россия впервые принимает чемпионат мира по пляжному футболу.