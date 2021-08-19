Бах-Нильсен предложил проводить чемпионаты мира в низших дивизионах раз в два года

ТАСС, 19 августа. Кандидат в президенты Международной федерации хоккея (IIHF) Хенрик Бах-Нильсен выдвинул предложение о проведении чемпионатов мира в низших дивизионах раз в два года. Его слова приводит пресс-служба Хоккейного союза Дании.

В настоящее время все чемпионаты мира по хоккею являются ежегодными турнирами. Бах-Нильсен предлагает проводить турниры в дивизионах начиная с группы B первого дивизиона (кроме группы B первого дивизиона среди мужчин) раз в два года. В те годы, когда турниры не будут проводиться, сборные - члены IIHF, по предложению Бах-Нильсена, будут получать средства на развитие хоккея напрямую от федерации в размере $40 тыс. за каждый турнир, в котором страна принимала участие в прошедшем году.

Бах-Нильсен считает, что переходить на такую систему необходимо с 2023 года. При этом турниры в высших дивизионах будут проходить ежегодно, так как, по его словам, "эти турниры являются фундаментальными" для хоккея.

Выборы президента IIHF пройдут на полугодовом конгрессе федерации в Санкт-Петербурге 25 сентября. В выборах, помимо Бах-Нильсена, примут участие члены совета организации немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, француз Люк Тардифф и белорус Сергей Гончаров.