Штаб сборной России по футболу будет полностью сформирован к первому сбору

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Штаб сборной России по футболу будет полностью сформирован к подготовительному сбору к сентябрьским отборочным матчам чемпионата мира. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.

Ранее стало известно, что в штаб главного тренера Валерия Карпина войдут врачи Михаил Вартапетов и Владимир Хайтин. Начальником команды будет Сергей Куличенко.

"Когда будет фактура, мы все объявим. К сбору штаб будет полностью сформирован", - сказал Алаев.

Российские футболисты проведут в сентябре матчи против команд Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).