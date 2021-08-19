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Сборные по футболу

Штаб сборной России по футболу будет полностью сформирован к первому сбору

Пока РФС официально не объявил о назначениях на несколько позиций

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Штаб сборной России по футболу будет полностью сформирован к подготовительному сбору к сентябрьским отборочным матчам чемпионата мира. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.

Ранее стало известно, что в штаб главного тренера Валерия Карпина войдут врачи Михаил Вартапетов и Владимир Хайтин. Начальником команды будет Сергей Куличенко.

"Когда будет фактура, мы все объявим. К сбору штаб будет полностью сформирован", - сказал Алаев.

Российские футболисты проведут в сентябре матчи против команд Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

Теги
Алаев, Александр АлександровичКарпин, Валерий Георгиевич
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