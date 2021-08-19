ФИФА поблагодарила Роспотребнадзор за рекомендации по чемпионату мира по пляжному футболу

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Директор Международной федерации футбола (ФИФА) Хайме Ярса поблагодарил Роспотребнадзор за помощь и рекомендации по проведению чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Об этом он рассказал журналистам.

Соревнования стартовали в Лужниках 19 августа и завершатся 29 августа.

"Мы работаем совместно с Роспотребнадзором. Хочу поблагодарить его за рекомендации, какие меры предпринимать, - сказал Ярса. - Если мы будем им следовать, нас ждет отличный чемпионат, не омраченный разгулом вируса, безопасный для участников и фанатов".

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев ответил на вопрос, может ли место проведения турнира - Фестивальная площадь СК "Лужники" - принять 100% зрителей к финалу. "Как вы знаете, согласно рекомендациям Роспотребнадзора есть ограничения даже на матчах премьер-лиги. Мы делаем все, что нам рекомендует Роспотребнадзор. Каждые две недели отслеживаются определенные параметры, исходя из этого определяется число зрителей", - отметил он.

"Нам бы очень хотелось, особенно в преддверии решающих матчей чемпионата мира по пляжному футболу и игры со сборной Хорватии, чтобы было допущено больше болельщиков. Я бы не разделял соревнования на те, которые проходят по отдельным правилам", - добавил он.

В ожидании разрешения допуска большего количества зрителей

Алаев надеется, что со временем на турнир сможет приходить больше зрителей. "Надеемся, ситуация станет легче и это позволит болельщикам прийти на стадион в большем количестве", - отметил он.

В четверг было объявлено, что тесты на коронавирус игроков сборных ОАЭ и Таити во время чемпионата мира показали положительный результат.

Турнир проводится каждые два года, в России чемпионат мира проходит впервые. На мировом первенстве 2019 года россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии. Чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).