Шишкарев: решение приостановить карьеру Вяхирева приняла за год до Олимпиады в Токио

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Решение Анны Вяхиревой приостановить карьеру не стало сюрпризом для руководства Федерации гандбола России, о нем она предупредила еще весной прошлого года, до переноса Олимпийских игр в Токио. Об этом ТАСС рассказал президент организации Сергей Шишкарев.

Вяхирева объявила о паузе в карьере 8 августа, после финального матча олимпийского турнира, в котором россиянки уступили француженкам. 26-летняя спортсменка была признана лучшей гандболисткой Игр, проведение которых было отложено на год в связи с пандемией коронавируса.

"Об этом решении я знал еще год назад, тогда Олимпиаду в Токио еще планировали провести в намеченные сроки, - сказал Шишкарев. - У нее состоялся разговор со мной и с руководством ростовского клуба. Она тогда четко дала понять, что хотела бы стать мамой. Это естественное желание любой женщины, дай бог, чтобы у нее все получилось. Желаю ей только счастья и здоровья".

К решению приостановить карьеру гандболистку также подтолкнули накопившаяся усталость и травмы. "Она великий спортсмен, очень сильный человек. Превозмогая боль и все свои недуги, она смогла показать уровень, который позволил ей стать лучшим игроком Олимпийских игр", - заметил глава федерации.

Шишкарев убежден, что Вяхирева после паузы возобновит карьеру. "Без гандбола она жить не сможет, - сказал он. - Да, сейчас у нее нет ни сил, ни эмоций, ни желания, но она состоялась в этом виде спорта, она профессионал до мозга костей. Как в таком возрасте она сможет не соскучиться по любимой игре?"

Вяхирева с 2016 года является игроком клуба "Ростов-Дон", в составе сборной России пять лет назад она стала олимпийской чемпионкой, также на ее счету бронза чемпионата мира 2019 года и серебро чемпионата Европы 2018 года.