Более 230 членов паралимпийской делегации отправятся на Игры в Токио 19 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Более 230 членов делегации Паралимпийского комитета России вылетят из аэропорта Шереметьево на Игры в Токио 19 августа. Об этом ТАСС сообщил глава делегации, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

"Рейсом из международного аэропорта Шереметьево на Игры в Токио прибудут команды по легкой атлетике, волейболу сидя, велоспорту, дзюдо, академической гребле, бочча, фехтованию на колясках, пауэрлифтингу, теннису на колясках, а также плаванию и настольному теннису спорта лиц с интеллектуальными нарушениями", - сообщил Рожков.

Заключительные тренировочные сборы команды проходили в Москве, Московской и Тульской областях преимущественно на федеральных базах Министерства спорта РФ.

"В составе группы более 230 членов делегации ПКР, включая спортсменов, членов штаба делегации, административный персонал и сопровождающих. Перед вылетом все они были протестированы трижды на наличие коронавирусной инфекции силами ФМБА России" - добавил Рожков.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В состав команды ПКР вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.