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Летние олимпийские виды спорта

Президиум федерации не принял отставку главного тренера сборной России по гребле

Александр Жданов продолжит возглавлять команду по гребле на байдарках и каноэ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президиум Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ не принял отставку главного тренера сборной России Александра Жданова после Олимпийских игр. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Евгений Архипов.

Россияне впервые в истории не смогли завоевать медалей на Играх в гребле на байдарках и каноэ. До этого худшим результатом была бронзовая медаль на Олимпиаде 1996 года в Атланте.

"На заседании президиума главный тренер попросил удовлетворить его заявление об отставке. Президиум по итогам голосования его заявление не принял, хотя я голосовал за, - сказал Архипов. - Поэтому на чемпионате мира в сентябре в Дании команду возглавит Жданов. Вообще никакого негатива после Игр к Александру Владимировичу не было, за исключением одной нашей спортсменки - Олеси Ромасенко".

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 16 по 19 сентября в Копенгагене.

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