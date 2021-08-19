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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Сборная Испании победила команду Мозамбика в матче чемпионата мира по пляжному футболу

Встреча закончилась со счетом 8:4

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Команда Испании обыграла сборную Мозамбика со счетом 8:4 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

Команды Испании и Мозамбика играют в квартете B вместе со сборными ОАЭ и Таити. После первого тура испанцы набрали три очка и идут на первой строчке. Сборная ОАЭ на втором месте (2), команды Таити и Мозамбика не набрали очков и занимают третье и четвертое места соответственно. В следующем туре испанцы сыграют с японцами, а сборная ОАЭ встретится с командой Мозамбика. Оба матча пройдут 21 августа.

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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