КХЛ рассматривает вопрос проведения вынесенного матча в ОАЭ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассматривает вопрос проведения одной из игр предстоящего сезона в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что матч в ОАЭ проведут "Авангард" и "Ак Барс".

"Континентальная хоккейная лига в сезоне-2021/22 рассматривает три места для проведения матчей в рамках KHL World Games, одной из стран является ОАЭ. Проработка вопроса о вынесенных матчах находится в активной стадии, но до подписания контрактов преждевременно говорить о проведении матчей в новых городах", - говорится в сообщении.

Вынесенные матчи регулярного чемпионата в рамках KHL World Games проводятся с сезона-2018/19. В октябре и ноябре 2018 года игры с участием "Слована", рижского "Динамо", ЦСКА и СКА проходили в Вене и Цюрихе. В декабре 2019 года "Ак Барс" и "Салават Юлаев" сыграли в Давосе. В прошлом сезоне матч планировали провести в Иерусалиме, но он не состоялся из-за пандемии.