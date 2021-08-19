Миронов: "Спартак" планирует пробовать разные составы на Кубке мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Спартак" на предсезонном Кубке мэра Москвы будет рассматривать различные варианты состава, звеньев и пар защитников. Об этом журналистам заявил главный тренер красно-белых Борис Миронов.

В четверг "Спартак" провел товарищеский матч со столичным ЦСКА, в котором одержал победу со счетом 2:1 в овертайме. Матч стал первым для главного тренера армейцев Сергея Федорова на этой должности.

"У Сергея Викторовича это была первая игра, понятно, что первые матчи это всегда много суеты и сумбура, поэтому пусть не расстраивается, сезон еще впереди", - оценил Миронов дебют коллеги.

"Любая победа, конечно, повышает командный дух, ребята сегодня полностью отдавались, что было приятно видеть, есть хорошее желание. Как я уже говорил, сейчас только начинаем наигрывать основной состав, поэтому и хоккей стал у нас чуть-чуть иным по сравнению с первыми матчами. Конечно, много еще ошибок, будем работать, чтобы подойти к сезону в хорошей форме, время еще есть. На Кубке мэра у всех будет шанс, мы же не будем использовать 20 человек и одного вратаря, это предсезонный турнир, и мы будем пробовать разные составы, звенья, пары защитников", - отметил специалист.

Также Миронов рассказал, как ведется работа по подготовке к новому сезону с вратарями и травмированными игроками. "Тренер по вратарям работает, всегда есть дополнительные тренировки, лед за полчаса до выхода основной команды. Травмированные? Не знаю, будем смотреть, ребята в принципе готовы, может быть, завтра уже пойдут тренироваться в общую группу, а там будем смотреть: если будет легкая боль, то не будет никакого форсирования, чтобы ребята были готовы [к началу сезона]", - добавил главный тренер "Спартака".

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года, до 2011 года на турнире наряду со столичными ЦСКА, "Динамо" и "Спартаком" поочередно выступали московские "Крылья Советов" и мытищинский "Атлант". С 2012 года кубок разыгрывается между тремя столичными командами и подольским "Витязем". В нынешнем году участие в турнире впервые примут хабаровский "Амур" и пекинский "Куньлунь Ред Стар". Соревнования пройдут с 25 по 28 августа во дворце спорта "Мегаспорт".