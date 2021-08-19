Капитан сборной Испании заявил, что хотел бы сыграть с россиянами в финале чемпионата мира

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Капитан сборной Испании по пляжному футболу вратарь Дона выразил желание сыграть в финале чемпионата мира с хозяевами турнира. Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг испанцы в первом матче чемпионата мира в Москве обыграли команду Мозамбика со счетом 8:4.

"Это первый матч, каждая такая игра отличается. Мы одержали очень важную победу", - сказал Дона.

"Я не боюсь [коронавируса и ситуации в сборных ОАЭ и Таити], отношусь к этому с уважением. Мы делаем все возможное, чтобы случаи заболевания не распространились, не помешали насладиться тем, что я люблю. Что касается здоровья наших игроков, все в порядке", - добавил он.

"Я был на многих чемпионатах мира, и это лучший! Россия в общем справляется хорошо с организацией, и я рад быть здесь. Хотел бы я сыграть россиянами в плей-офф? Хотел бы, но в финале", - резюмировал Дона.

В следующем матче испанцы в группе В сыграют с командой Таити 21 августа.