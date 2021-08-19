Гарифуллина победила Боднарук в десятом туре чемпионата Европы по шахматам

ТАСС, 19 августа. Российская шахматистка Лея Гарифуллина белыми фигурами победила соотечественницу Анастасию Боднарук в десятом туре чемпионата Европы. Турнир проходит в Румынии.

Победы одержали Виктория Черняк, Юлия Григорьева, Дарья Чарочкина, Дина Беленькая и Галина Михеева. Вничью сыграли Ольга Гиря, Александра Жеребцова и Анна Гванцеладзе. Поражения потерпели Александра Мальцевская и Елена Семенова.

После десяти туров лидируют армянка Элина Даниелян и украинка Юлия Осьмак, набравшие по восемь очков, далее следуют представительница Польши Оливия Кёлбаса, эстонка Маи Нарва и украинка Наталья Букса (по 7,5). Гарифуллина делит 6-9-е места, набрав семь очков.

Гарифуллиной 16 лет, она является бронзовым призером чемпионата России (2020).

Женский чемпионат Европы проходит ежегодно с 2000 года. На предыдущем турнире победу одержала россиянка Алина Кашлинская. Текущий чемпионат завершится 21 августа, в нем принимают участие 117 шахматисток, в том числе 12 россиянок. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров, призовой фонд составляет $54,5 тыс.