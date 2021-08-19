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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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Дюков: приезд Инфантино на финал чемпионата мира говорит о его уважении к России

Финальный матч пройдет 29 августа
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Приезд президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на финал чемпионата мира по пляжному футболу в Москве говорит о том, насколько он уважает Россию. Об этом журналистам рассказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

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О визите Инфантино на финал, который пройдет 29 августа, ранее сообщила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

"То, что Джанни Инфантино посетит финал, говорит о важности пляжного футбола, он заслуживает внимания. Это зрелищный вид спорта с акробатическими элементами, все эти 39 минут держали в напряжении болельщиков. Это [визит Инфантино] говорит об уважении к России, к тому, что она делает для развития футбола", - сказал Дюков.

В своем первом матче сборная России обыграла в дополнительное время американцев со счетом 5:4. "Понравилась атмосфера на трибунах. Есть ограничение по вместимости, но те болельщики, которые заполнили стадион, создали приятную атмосферу. Нужно провести какое-то количество матчей, чтобы войти в турнир, и получился драматичный и зрелищный матч", - отметил Дюков.

Была надежда на приезд сборной Украины

Перед турниром сборную Украины, которая отобралась на чемпионат, из-за ее отказа заменили швейцарцы.

"Мы не общались с нашими коллегами. Была надежда, что она [сборная Украины] приедет, мы были бы рады, но, к сожалению, политика вмешивается в спорт. Сборная Швейцарии - сильная команда. Этот [пропуск] - удар для украинских футболистов, которые лишились возможности принять участие в таком турнире", - подчеркнул глава РФС.
Дюков рассказал о задачах сборной России. "У нас опытная команда - двукратный чемпион мира. Мы надеемся на успешное выступление на турнире. Команда и тренерский штаб сделают все для этого, и мы верим в себя и надеемся на успешное выступление", - подчеркнул он.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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